Filho de Zezé Di Camargo intimida Graciele: “Comprando guerra comigo”

“Se ela quiser ir atrás processualmente pra, por ventura, tentar provar que alguém mexeu na conta dela, que alguém mexeu no celular dela… Tá limpo. Se ela conseguir provar, eu vou dizer que a gente estava enganado, perdão, ela vai ser redimida pro Brasil inteiro”, ressaltou ao se referir a alegação de que os comentários difamatórios sobre sua família poderia ter sido feito por administradores das redes sociais da musa fitness.

Irritado, o DJ fez uma ameaça para a modelo, caso às investidas não parem: “Agora, se continuar, como eu sei que esta acontecendo nos bastidores, essa tentativa de difamação com a minha mulher, aí vai estar comprando uma guerra comigo também. Eu tô quieto por enquanto, eu não tô jogando sujo”.

Pra quem não lembra, a treta começou após Amabylle descobrir um perfil fake feito por Graciele. A nora do cantor sertanejo expôs a situação na web, causando um alvoroço entre os internautas. Desde então o imbróglio tem novos capítulos a cada dia. O episódio com Igor Camargo acontece um dia após Graciele Lacerda anunciar que ficaria longe das redes sociais e não comentaria mais sobre o fake.

Graciele Lacerda mantém uma missão diária de influenciar positivamente os milhões de seguidores que a acompanham diariamente

E a situação piorou quando Zezé começou a namorar Graciele

Graciele Lacerda usou os stories do Instagram, nesta quinta-feira (02/11) de feriado, para se pronunciar, sem falar diretamente no assunto, sobre a treta envolvendo as acusações de Amabylle Eiroa. Para quem não lembra da história, a nora de Zezé Di Camargo acusa a noiva do cantor de criar um perfil fake para falar mal dela.

“Queria só falar para as pessoas que estão vindo com muitas mensagens incríveis. É nessas horas que a gente conhece as pessoas, conhece, realmente, quem gosta da gente, quem torce pela gente. Tá sendo um aprendizado tão grande em minha vida, em todos os sentidos”, começou.

E seguiu com seu desabafo: “Eu ainda vou poder falar sobre isso com vocês, com certeza vou falar, mas não agora. Mas tá sendo um aprendizado muito grande na minha vida aquelas porradas que a vida vai te dando e você para e fala assim: ‘Nossa, bem que me avisaram e eu não ouvia’. Na verdade, não ouvia, não, a gente sempre acredita nas coisas e nas pessoas”.

Graciele aproveitou para afirmar que não tocaria mais no assunto até o momento certo: “Mas, enfim, é a última vez que eu vou falar, por enquanto. Quando eu voltar, vai ser a hora certa de falar, mas enquanto isso as coisas vão se resolvendo, estão indo. Bora viver, ser feliz, procurar falar de coisas boas, se importar com coisas que valham a pena e eu espero que vocês me entendam”.

No fim, ela disparou: “Quem quiser ficar, fica. Quem quiser ir embora, pode ir embora. Aqui eu só quero, realmente, quem gosta de mim, torce por mim, manda vibrações positivas, como mando aqui também”.