Governo publica convocação de mais de 400 aprovados no concurso da Sesacre; veja lista

O governador Gladson Cameli, do Progressistas, oficializou na noite desta terça-feira (28) a convocação de mais de 400 aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). A aguardada lista de convocados foi publicada em edição especial do Diário Oficial do Estado (DOE) na noite desta terça (28).

Os candidatos convocados agora têm a responsabilidade de seguir as orientações detalhadas na publicação oficial, que incluem prazos para apresentação de documentos e demais procedimentos necessários para a efetivação da convocação.

Veja a lista abaixo: