Grande promoção Cimec Detona Black começa nesta quinta-feira

A Cimec – Material de Construção anunciou que vai começar nessa quinta-feira, dia 23 de novembro, a sua grande promoção Cimec Detona Black. Os consumidores que buscam oportunidades imperdíveis para reformar ou construir não podem perder as ofertas incríveis que serão válidas enquanto durarem os estoques. O Detona Black Friday deste ano promete ser ainda mais especial, com descontos que tornam os projetos de construção e reforma mais acessíveis do que nunca.

A supervisora de marketing da Cimec, Tamiris Barcellos, afirma que o diferencial dessa promoção é que os descontos são significativos em uma ampla variedade de produtos, desde materiais de construção essenciais até itens de decoração e acabamento. “Essa é uma excelente oportunidade para preparar a casa para as festividades de fim de ano. Deixar a casa mais bonita para receber os amigos e familiares”, disse.

Estrategicamente, a empresa vai divulgar os preços dos produtos apenas em sua página no Instagram (@cimec.ac) no dia 23 de novembro.

A Cimec facilita a experiência de compras oferecendo a opção de compras online pelo direct do instagram ou pelo Whatsapp , com a conveniência de entrega em casa, de acordo com as políticas de entregas da empresa. Se preferir, o cliente pode visitar à loja física para explorar os produtos de perto.

Sobre:

A Cimec nasceu em Rio Branco há 21 anos com DNA inovador e cheio de alegria. Sempre trazendo novidades para que o acreano tenha acesso ao que há de melhor no setor da construção civil.

Endereço: Via Chico Mendes, nº 2307 – bairro Triângulo em Rio Branco.

Televendas: (68)3221-5050 | (68) 999187223 (WhatsApp)

Horário de atendimento: Segunda à sexta-feira das 7h30 às 17h30 | Sábado das 8h às 13h

Redes Sociais: @cimec.ac