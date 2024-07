Morre o médico Manoel Correia Lima, o Dr Correia, aos 79 anos: “Grande legado”

Um dos médicos mais populares de Cruzeiro do Sul e que atuou em todo o Vale do Juruá, no interior do Acre, Manoel Correia Lima Neto, conhecido como “Dr. Correa”, faleceu na sexta-feira (19), aos 79 anos, em Ponta Grossa, interior do Paraná, onde vivia atualmente.

O corpo está sendo transladado para Cruzeiro do Sul, para ser sepultado em sua terra natal e onde vive a grande maioria de seus familiares. O médico enfrentava problmas de saúde com o diabetes fora de controle.

O governador Gladson Cameli, natural de Cruzeiro do Sul e cuja família era amiga do médico, emitiu nota de pesar pelo falecimento. “Venho manifestar o meu mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Manoel Correia Lima Neto, o Dr. Correia, como era mais conhecido. Dr. Correia faleceu nesta sexta-feira, 19 de julho, aos 79 anos, e deixa um legado de grandes serviços prestados à população do Juruá, a qual dedicou toda sua carreira. Rogamos a Deus que possa, neste momento de profunda dor, consolar seus familiares, amigos e colegas de profissão”, escreveu o gvernador.