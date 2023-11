Homem que se passava por funcionário do Detran é preso após aplicar diversos golpes em Rio Branco

Um homem identificado como Altemir da Costa Taveras foi preso na última semana, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), localizado na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco, após ser acusado por diversas vítimas de ter cometido suposto estelionato contra elas.

A estudante Maya Dourado, uma das vítimas do homem, denunciou o caso. Ela conta que foi até o Detran no dia 17 de outubro em busca de fazer a vistoria de sua motocicleta, para emitir a segunda via do Documento Único de Transferência (DUT), quando Altemir a abordou na entrada do órgão, se apresentando como intermediador da empresa despachante CD Placas.

Segundo ela, o homem vestia camiseta e boné com a logo do Detran. Ele teria, então, cobrado o valor de R$ 248 para realizar os serviços solicitados pela moça, quantia que foi paga por meio de cartão, passado em uma máquina, que segundo ela, estava em nome da empresa. No entanto o serviço não foi entregue.

Passada uma semana após a suposta prestação do serviço, Maya procurou a empresa para tentar saber sobre a confecção da placa de sua moto, no entanto, foi informada que ele não trabalhava na loja e que há pelo menos 15 anos ele aplicava golpes.

Outras vítimas afirmaram também ter sido vítimas do mesmo golpe. Maya registrou Boletim de Ocorrência da Delegacia de Flagrantes.