Homem se recusa a pagar bebida e é agredido com tijolada em Rio Branco

Um homem identificado como Francimar Fernandes da Rocha, de 41 anos, foi brutamente agredido na noite desta terça-feira (21) com uma tijolada na entrada do Ramal do Panorama, bairro São Francisco, parte alta de Rio Branco (AC).

Morador do bairro Vitória, Francimar bebia na companhia de amigos, quando uma homem que não foi identificado teria se aproximado e pedido que ele pagasse uma bebida, no entanto, a vítima se negou, motivo que deixou o homem revoltado, pegado um tijolo, e desferido um golpe contra Francimar, que caiu ao solo com a cabeça sangrando bastante.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviaram uma equipe de socorristas que realizaram todos os procedimentos e encaminharam Francimar ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) com um ferimento na testa.

Policiais estiveram no local colhendo informações sobre o ocorrido, no entanto, o homem que praticou agressão não foi encontrado. Segundo informações, o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).