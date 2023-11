Homenagem: Ramon Dino ganha pintura de grafite em muro no Acre

O artista acreano Matias Souza resolveu homenagear o atleta de fisiculturista do Acre, Ramon Dino, 2º colocado do Mr. Olympia 2023, campeonato mais importante da modalidade no mundo.

A arte em grafite foi feita em um muro de 400 m², no Parque da Maternidade, cartão postal de Rio Branco, capital do Acre, onde Dino nasceu. O projeto teve a parceria assinada com Leandro Vidão, um artista de Brasília.

Matias disse que a obra foi finalizada dias antes da final do Olympia, para registrar “a torcida por esse acreano que tanto orgulha o Brasil com sua humildade e determinação”.

O local onde a obra foi feita é conhecida por ter equipamentos de musculação e foi apelidado de “Parque dos Dinossauros”.

Além de homenagear Dino, o artista também já pintou o rosto de outro atleta acreano conhecido mundialmente, o goleiro do Palmeiras, Weverton.