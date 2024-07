Tudo por Paris? Jogador de hóquei amputa dedo para disputar Olimpíadas

O jogador australiano de hóquei, Matt Dawson, tomou uma decisão inusitada para estar apto para disputar as Olimpíadas de Paris 2024. Depois de fraturar um dos dedos, Matt decidiu por amputar a parte superior do dedo para acelerar a sua recuperação. A informação foi confirmada pelo próprio atleta nesta sexta-feira (19/7).

Matt Dawson fez parte da equipe que conquistou a medalha de prata nos jogos de Tóquio 2020. Faltando pouco para a disputa em Paris, Dawson acabou fraturando o dedo anelar. Tal lesão colocou em risco sua participação na competição.

Com o diagnóstico de fratura confirmado, os médicos deram duas opções ao australiano: engessar o dedo e aguardar a recuperação gradual ou decidir pela amputação da parte lesionada. Matt optou pela retirada da parte superior do dedo e o procedimento foi realizado nesta semana.

“Tomei essa decisão com o aval do cirurgião, não apenas para ter a chance de jogar em Paris, mas para a minha vida futura”, declarou o jogador em entrevista para a emissora Channel Seven.

Colin Batch, treinador da equipe, comentou a decisão do jogador. “Todo o mérito é de Matt. É evidente que ele se envolveu de tal maneira para jogar em Paris… Não tenho certeza se eu faria o mesmo”, afirmou.

A equipe australiana de hóquei estreia dia 27 de julho contra a Argentina.