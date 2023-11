Horóscopo: saiba o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta

Para seguir em frente, é preciso entender o que se quer internamente. Nesta quinta-feira, dia 30, a despedida do mês de novembro pede um pouco mais de conexão interna. É para refletir e pensar: afinal o que você quer da vida? Mais do que trazer respostas prontas, é preciso sentir para onde vai a direção da alma.

No céu, a Lua Cheia avança pelo signo de Câncer, onde a rainha da noite se sente em casa. Astrologicamente domiciliado – para usar o termo técnico da metafísica astrológica – o nosso satélite natural manifesta toda a sua força simbólica que o relaciona aos sentimentos, à magia e também à sensação de familiaridade. Em harmonia com o planeta Urano, em Touro, a Luatambém acena para o poder e a influência das amizades.

O que seria do ser humano sem as suas relações sociais? Sem ter pessoas queridas por perto, a vida fica sem graça. Atualmente de passagem pelo signo de Touro, Urano também está em domínios zodiacais que estão simbolicamente associados ao conforto. Dessa maneira, o astral pede mais acolhimento e menos isolamento.

Aliás, vale lembrar que Urano é o planeta regente da tecnologia, além de ser patrono das relações e inovações sociais. Nesse período no qual as amizades acontecem mais via wireless do que de modo real, é preciso saber distinguir o virtual do material. E é nesse sentido que o bom aspecto entre a Lua canceriana e o Urano taurino ajuda a refletir sobre como é fundamental ver, abraçar e olhar nos olhos das pessoas.

Por isso, é sempre bom aproveitar essa época de fim de ano, cheia de eventos, festas e encontros, para não deixar de lado os amigos mais íntimos: aqueles que são como cães de guarda na vida real. Pois são esses os mais raros e também os mais difíceis de substituir.

Então, nesta quinta-feira, abra espaço para a chegada do último mês do ano celebrando o que a vida tem de melhor: as pessoas mais próximas e que escolhemos ter ao lado!

Áries: cuide da sua casa, da família e dos assuntos mais íntimos, ariano. É hora de estar bem com você mesmo.

Touro: acolha as pessoas com as palavras, taurino. É hora de perceber nas entrelinhas o que precisa ser dito.

Gêmeos: organize as suas finanças, geminiano. O astral pede mais atenção ao que é seu e também aos seus valores pessoais.

Câncer: use o sexto sentido a seu favor, canceriano. O céu também pede mais autocuidado para manter a autoestima elevada.

Leão: durma bem e preste atenção nos seus sonhos, leonino. O momento pede também para que você evite a ansiedade.

Virgem: cuidado com o excesso de pensamentos no futuro, virginiano. Evite deixar de lado as questões mais imediatas.

Libra: pense no longo prazo e invista em relações que possam ser produtivas para a sua carreira, libriano. É hora de ser mais ativo em relação ao que você quer.

Escorpião: reforce a sua fé no futuro, escorpiano. É hora de ter clareza sobre os seus ideais para que você chegue mais longe.

Sagitário: busque agir de maneira estratégica, mantendo ao lado quem dá força para você, sagitariano. É hora de mudar, mas ao lado de quem apoia.

Capricórnio: evite o excesso de cobranças nas suas relações pessoais, capricorniano. O céu pede mais compreensão.

Aquário: procure trabalhar bem em equipe, aquariano. Aliás, aproveite o dia para ser produtivo e fazer bons contatos profissionais.

Peixes: o seu poder de persuasão está em alta, libriano. Então, não deixe de aplicá-lo de maneira inteligente.