VÍDEO: Ônibus intermunicipal é consumido por incêndio no interior do Acre

O ônibus da Empresa TransAcreana, que faz a linha dos municípios de Brasiléia/Assis Brasil, foi consumido por um incêndio na tarde desta quinta-feira (18), no km 26 da BR 317, conhecida como Estrada do Pacífico, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, o ônibus fazia o transporte dos passageiros de Assis Brasil com destino ao município de Brasiléia, quando de forma inesperada começou a pegar fogo. Rapidamente, os passageiros saíram do coletivo e, em seguida, as chamas se alastraram por todo o veículo.

Até o momento, todos os indícios apontam para a hipótese de uma pane elétrica, mas as causas ainda serão investigadas posteriormente. No sinistro, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais foram registrados.

Veja o vídeo: