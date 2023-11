Irmão de Bruno Gagliasso rebate Ludmilla mostrando funcionários negros

Depois de Ludmilla acusar Thiago Gagliasso de racismo, o irmão de Bruno Gagliasso decidiu gravar um vídeo para mostrar que não tem preconceito contra negros. Mandando um recado para a cantora, o deputado apresenta o “gabinete do racista” e mostra funcionários negros que prestam serviço para ele. “Acuse os do que você faz e chame-os do que você”, disse nas imagens.

Ironizando, o político brinca com seus colaboradores, onde uma delas afirma ser negra, mesmo tendo cabelo loiro. Em seguida, Thiago fala com outro rapaz e debocha: “Esse veio diretamente da Dinamarca [país onde a população é branca”.

Levando na esportiva, um dos trabalhadores, que Gagliasso chama de Jorginho, repete: “Eu vim da Dinamarca”. Uma moça negra também comenta, enquanto ri: “Olha, eu sou branca, eu sou branca!”.

A atitude do parlamentar não caiu bem na internet e internautas reagiram negativamente. “’Eu rac1st4? O cara que engraxa meus sapatos é preto’. A lógica dele é exatamente assim”, apontou um seguidor. “A gente entende a gravidade quando ele ressalta ‘funcionário’, ou seja, sabemos em qual escala os negros estão inseridos nos espaços aos quais ele pertence”, criticou um segundo.