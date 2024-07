Acusado de tentativa de homicídio é preso em comunidade ribeirinha no interior do Acre

O Núcleo Especializado em Investigação Criminal da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul cumpriu, nesta quinta-feira, 18, um mandado de prisão em desfavor de J.J.S.O., de 23 anos, em decorrência de uma tentativa de homicídio ocorrida na comunidade Liberdade, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A ação policial contou com apoio logístico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“A prisão de J.J.S.O. é um passo importante para garantir a segurança da comunidade Liberdade e mostrar que crimes dessa natureza não ficarão impunes. A atuação rápida e eficiente da nossa equipe, em parceria com o ICMBio, foi fundamental para o sucesso desta operação. Continuaremos trabalhando incansavelmente para proteger os cidadãos e assegurar que a justiça seja feita”, enfatizou o delegado, Dr. Everton Carvalho.