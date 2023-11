Isabelle Drummond se pronuncia após ser assaltada no Rio de Janeiro

Isabelle Drummond foi assaltada e rendida por criminosos no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (23/11) e usou as redes sociais para se comunicar com os fãs e seguidores. A atriz afirmou que está bem. “Obrigada a todos pelas mensagens”, escreveu.

Ela também compartilhou a nota oficial da assessoria de imprensa sobre o caso. “A atriz Isabelle Drummond foi assaltada ontem (22/11), às 23h, no Leblon, por quatro assaltantes que estavam em uma Pajero. Levaram alguns pertences da atriz, da amiga e do motorista que estavam com ela em seu carro”, inicia o texto.

“Todos estão bem e não sofreram nenhum tipo de agressão. O carro da atriz, um Audi, não foi levado por conta da incapacidade dos ladrões de ligar o carro. A atriz teve uma boa assistência do tenente-coronel Ludogero, do 2° Batalhão, que conseguiu recuperar todos os pertences, assim como a Pajero que foi usada no assalto, que era um veículo roubado”, completa a nota

Segundo o G1, policiais encontraram os pertences da famosa no Morro do Santo Amaro, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Entre os itens recuperados estão uma pochete da Prada, uma bolsa da Valentino, itens da Apple e a chave de um veículo da marca Audi.