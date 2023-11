Já montou sua decoração? Árvores de Natal chegam a custar até R$ 6,7 mil em lojas de Rio Branco

Faltando exatos 29 dias para a celebração do Natal, as ruas e estabelecimentos comerciais de Rio Branco, já exibem um clima festivo que contagia a todos. A cidade está se preparando para uma das datas mais esperadas do ano, e o comércio local está a todo vapor com as vendas de decoração natalina.

A estrela dessa festividade é, sem dúvida, o pinheiro de Natal. Seja grande, pequeno, verde, branco ou de outra cor, o pinheiro é a peça central da ornamentação natalina, carregando consigo o simbolismo e a tradição que marcam a temporada festiva. E, para atender a todos os gostos e bolsos, as lojas acreanas estão oferecendo uma ampla variedade de opções.

Os preços das árvores de Natal variam consideravelmente, desde opções mais acessíveis até árvores mais sofisticadas e elaboradas.

Para orientar o consumidor rio-branquense na escolha da decoração perfeita, a equipe do ContilNet realizou uma pesquisa minuciosa nos preços das árvores de Natal em algumas das principais lojas da capital acreana. A iniciativa visa proporcionar aos compradores informações detalhadas que facilitarão suas decisões de compra e garantirão que cada residência brilhe com a magia do Natal.

Shopping do Lar

O shopping do Lar, loja de artigos e variedades, que conta com três lojas em Rio Branco, no Via Verde Shopping, no Centro de Rio Branco e na rotatória da AABB, conta com uma variedade em produtos de decoração para o natal. Árvore mais barata, para mesa, encontrada no estabelecimento está no valor de R$ 6,39.

Há também, várias outras opções de tamanhos e preços, como por exemplo, a de 1,8m, que custa R$ 174,99. Já a maior árvore da loja, de três metros, sai a R$ 2.600.

Encontramos, ainda, opções de guirlandas de natal, que variam de R$ 60,79 a R$ 136,00. Também é possível solicitar a árvore montada, de acordo com o gosto do cliente.

Loja Bemol

Localizada no Via Verde Shopping, a loja Bemol oferece uma ampla opções de decorações e também de árvores de natal. Os famosos pinheiros, com várias opções de tamanho e cores levam preços para todos os bolsos.

A árvore verde de 1,50m custa R$ 99, enquanto a branca, do mesmo tamanho, sai a R$ 159. A árvore de 2,10m é vendida a R$ 399, já a de 1,80m custa R$ 299, ambas na cor dourada.

Casa Nobre

Na casa Nobre, localizada na Avenida Ceará, há a opção de montar sua árvore de natal de acordo com seu gosto e bolso. Durante coleta de preço, encontramos árvores lisas de R$ 556,24 a R$ 785,70.

Já as árvores decoradas, podem chegar até R$ 6.700. A loja produz, também, as famosas guirlandas de Natal, que alcançam R$ 2.000.

Americanas

A loja Americanas, também localizada no Via Verde Shopping, oferece três opções de árvores de natal para os consumidores. São elas:

Árvore de 90cm, que custa R$ 19,99; árvore de 1,50m, custando R$ 49,99; e a árvore de 1,80m, no valor de R$ 79,99.

Loja Havan

Uma das maiores lojas de artigos de em Rio Branco, a Havan, está com diversa opções natalinas. O produto de menor valor vendido pela loja custa R$ 49,99, da marca Noritex, com 60 centímetros de altura.

Já a árvore de maior valor, mede 2,40 metros, e tem 2140 pontas, custando R$ 999,00. Há também outras opções de preços, que variam de acordo com o tamanho, e quantidades de pontas. Por exemplo, a árvore de 1,80m, está sendo vendida a R$ 249,99, enquanto a de 2,10m custa R$ 449,90.