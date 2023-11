Jogo de crash Aviator no Brasil: revisão dos especialistas do QualCassino

Os cassinos online no Brazil oferecem aos jogadores uma ampla variedade de entretenimento. O portfólio pode incluir mais de 10.000 títulos diferentes, onde a maioria são slots. Além deles, existem jogos de cartas e de tabuleiro. Recentemente, os fornecedores começaram a desenvolver entretenimentos exclusivos: o jogo de explosão, “Aviator”, é uma verdadeira sensação, também conhecido no Brasil por “Aviãozinho”. Ele quebra recordes de popularidade em muitos casinos online brasileiros. Oscar Festas, especialista do projeto https://qualcassino.com.br, recomenda conhecer mais sobre ele e aproveitar ao máximo seus benefícios.

O quê é: informações básicas

O jogo de explosão Aviator foi apresentado ao mercado em 2019, onde foi desenvolvido pela Spribe. Para popularizar o novo entretenimento, streamers famosos foram envolvidos na promoção. Gradualmente, os jogadores de cassinos começaram a apreciar as vantagens do emulador e começaram a lançá-lo com frequência em vários casino online.

Os brasileiros também não ficaram de fora. A slot foi jogada ativamente em vários sites de jogos de azar no Brasil. As melhores casas de apostas ajudaram a popularizar o Aviator – “Betwinner”, “22Bet”, “1WIN”. Eles divulgaram e promoveram o emulador no setor. Uma seção separada foi alocada para isso. O ícone do jogo de crash foi adicionado à página inicial.

O Aviator tem um retorno bastante elevado, com uma RTP de 97%. Os modos bonus não são suportados. As regras do jogo e a jogabilidade são simplificadas tanto quanto possível. O emulador é adequado até mesmo para iniciantes. Várias opções úteis foram adicionadas à nova versão, como poder analisar as estatísticas dos resultados das rodadas.

O jogo crash suporta dois modos de apostas. Você pode jogar grátis ou por dinheiro real. Ambas as versões são idênticas, o que permite testar estratégias em uma versão de demonstração, avaliar as probabilidades de ganhos e posteriormente aumentar suas chances de obter premiações. Você pode iniciar o jogo gratuitamente em https://qualcassino.com.br/aviator.

Regras básicas do jogo

O Aviator tem um enredo simples; o título é uma espécie de entretenimento rápido. As regras são tão simples quanto possível. Você deve fazer uma aposta a partir de 1 real. Após ativar o jogo, você precisa monitorar o avião decolando. À medida que o avião ganha altitude, os multiplicadores de ganhos aumentam. Você precisa completar a sessão antes que a aeronave caia, exploda ou desapareça no horizonte.

Caso você consiga interceptar o avião a tempo, o sistema irá transferir o valor do prêmio para sua conta. Se explodir, sua aposta e premiação irá para a conta do cassino online. O pagamento mínimo é 1 crédito, o máximo é 200.

Ao decolar, o avião acelera pouco a pouco, depois rapidamente. É preciso estar atento e reagir rapidamente, caso contrário terá que aguentar prejuízos. A aeronave pode cair a qualquer momento, mesmo alguns segundos após a decolagem. O efeito de surpresa e a possibilidade de receber uma alta dose de adrenalina tornou o jogo do aviãozinho popular entre diferentes categorias de clientes de sites de jogos de azar.

Modo automático

O Aviator oferece suporte a duas opções de jogo – manual e automático. No primeiro caso, a sessão é controlada diretamente pelo cliente do web casino, no segundo, por um algoritmo especial.

Para usar o modo automático, você deve ativar a opção e indicar uma série de parâmetros – tamanho da aposta e coeficiente. Depois disso, o jogo de crash iniciará novas sessões e as encerrará quando o multiplicador definido for atingido. Não é necessário monitorar o processo; você pode interromper o algoritmo a qualquer momento ou até criar apostas automáticas.

Que estratégias você pode usar?

O Aviator é um entretenimento emocionante. Não é de surpreender que muitos jogadores do setor brasileiro tentem ganhar grandes prêmios no jogo. Muitas pessoas perdem seu depósito, ficando desapontadas. Na verdade, você pode obter melhores chances de ganhos usando uma variedade de estratégias.

O autor e especialista, Oscar Festas, acredita que as táticas que determinam o valor de cada nova aposta em função dos resultados anteriores são as mais adequadas para o Aviador. Isso inclui os seguintes sistemas e métodos de apostas:

“Martingale”;

“Parlyle”;

“Escada”;

“D’Alembert”;

“Pirâmide”.

Oscar Festas recomenda lembrar que as estratégias não garantem prêmios ou lucro, pois não afetam a RTP (retorno ao jogador) do jogo. No entanto, permitem sistematizar as sessões e aliviar a pressão emocional. Se você aderir estritamente ao sistema de apostas colocando o lado emocional de lado, poderá evitar explodir sua banca e ter seus fundos drenados.

Ao mesmo tempo, o especialista aconselha que você se prepare bem para a sessão de jogo. Inicialmente, você precisa calcular o depósito exigido e dividir o dinheiro da conta de acordo com a estratégia. Depois disso, você pode começar a apostar ativamente e cumprir as regras. Se você perder, não deve tentar recuperar seu dinheiro. É melhor encerrar a sessão e retornar ao Aviator no dia seguinte. As emoções irão baixar, você poderá tomar uma decisão informada, fazer alterações na estratégia, reduzir o tamanho da aposta, entre outros.

Onde posso jogar o Aviator?

Encontrar um emulador do Aviator em um cassino online no Brasil é fácil. O jogo está difundido na Internet e representado em centenas de projetos de jogos de azar, velhos e novos. No entanto, você não deve fazer cadastro e entrar no primeiro que encontrar. É melhor usar as revisões de Oscar Festas. Ele recomenda os seguintes sites:

Play Fortuna;

Booi;

Wazamba;

Rabona;

N1Bet.

Estes casinos online são reais, operam sob licença legal de Curaçao e oferecem excelentes condições aos clientes. Pacotes de boas-vindas para novos jogadores, códigos promocionais sem depósito estão disponíveis para os recém-chegados, e os clientes regulares que já têm confiança no site desfrutarão de recargas, cashback, promoções sazonais. Torneios, competições e loterias são realizados ativamente.

Seu portfólio de entretenimento é extenso. Apresenta os fornecedores líderes no setor: Microgaming, Netent, Playtech, Pragmatic Play e outros. A seção Live, ou seja, com dealer ao vivo, também está disponível. Novos itens aparecem regularmente.

O saque é realizado em dezenas de direções. São apresentadas criptomoedas, cartões de crédito, vouchers de pré-pagamento, sistemas de pagamento locais e internacionais. O depósito começa com alguns reais (BRL), por exemplo, 5 reais.

Conclusão

O jogo de explosão Aviator é um emulador simples com uma interface clara e regras de fácil aprendizado. Será uma excelente escolha para iniciantes. Suporta amplos limites de apostas. O entretenimento é apresentado apenas em cassinos seguros com licença offshore, uma vez que a Spribe não possui autorização do regulador brasileiro para distribuir seus produtos no país.