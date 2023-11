Jovem envolvido nos assassinatos de gari e adolescente é condenado a mais de 30 anos

O nacional Adeilson Pereira da Silva Filho, conhecido pela alcunha de “De menor” foi julgado recentemente pela justiça de Sena Madureira por envolvimento em dois assassinatos ocorridos em 2022. Em ambos os casos, ele foi condenado.

No primeiro julgamento, Adeilson sentou-se no banco dos réus respondendo pela morte do adolescente Bruno da Silva Barreto que, à época, tinha somente 16 anos de idade. O crime aconteceu no dia 13 de abril de 2022, na Rua Basílio Batista, bairro Nenê das Neves.

Naquela ocasião, segundo a polícia, o adolescente voltava para casa quando foi surpreendido por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta e abriram fogo contra ele. A polícia apurou que o homicídio foi motivado pela guerra entre facções criminosas.

Por sua conduta delitiva, Adeilson, o “De menor” foi condenado a 21 anos de reclusão em regime fechado. No mesmo contexto, o juiz Fábio Farias negou ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Cabe destacar que nesse mesmo caso também foi condenado a 21 anos de reclusão, Marcos Castelo Coelho, conhecido popularmente como “Pachola”.

A outra morte pela qual “De menor” foi condenado ocorreu nas proximidades do quintal florestal, região do Segundo Distrito de Sena Madureira, tendo como vítima o gari João Delmiro Batista. Por esse crime, ele pegou 13 anos e 4 meses de reclusão.

João Delmiro Batista foi morto no dia 21 de julho do ano passado. Ele trafegava em um carro da Semsur na companhia de outros trabalhadores. O veículo foi parado por seis criminosos, sendo cinco maiores de idade e um menor. João Batista foi retirado de dentro do carro e morto barbaramente.

Somando as duas penas, “De menor” terá que cumprir 34 anos e 4 meses de reclusão.