Ladrão atira no comparsa durante tentativa de assalto em Rio Branco

Um assaltante acabou baleado pelo próprio comparsa durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (8) no bairro Belo Jardim 2, Segundo Distrito de Rio Branco (AC). A vítima era um idoso que mora no ramal do Zezé.

Segundo informações obtidas, dois criminosos armados planejaram o assalto a uma residência localizada no referido ramal. No entanto, a ação criminosa foi interrompida quando o proprietário da residência percebeu a presença dos invasores nos arredores de sua casa. O confronto resultou em uma troca de tiros, durante a qual Antônio Carlos foi atingido por dois disparos, um no braço e outro nas costas.

O assaltante ferido relatou que, durante a confusão, tanto ele quanto seu comparsa correram em direções opostas e efetuaram disparos. No entanto, há suspeitas da presença de uma terceira pessoa na cena do crime, que teria se evadido na mata após os disparos.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o comparsa que atirou no próprio colega de crime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, e a equipe de socorristas encontrou Antônio Carlos caído em um bananal, gravemente ferido e perdendo sangue. Ele foi imediatamente atendido e encaminhado ao HOspital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).