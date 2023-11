Mais de 130 mil pessoas no Acre não têm banheiro exclusivo em casa, diz estudo

O Instituto Trata Brasil divulgou, nesta quinta-feira (16), o estudo “A vida sem saneamento – Para quem falta e onde mora essa população?”. Segundo os dados divulgados pela pesquisa, no Acre, 139 mil pessoas não tem acesso a banheiro exclusivo em casa, o que totaliza 36 mil moradias em todo o estado em 2022.

“No Norte, o problema foi mais grave, pois havia 1,531 milhão de pessoas vivendo em moradias sem banheiro de uso exclusivo. Esse contingente demográfico correspondeu a 34,7% do total nacional”, disse a pesquisa.

As estatísticas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) dão conta de que 1,332 milhão de moradias não tinham banheiro de uso exclusivo do domicílio em 2022. Esse número correspondeu a 1,8% do total de residências no país.

O Norte apareceu com 401 mil moradias sem banheiro de uso exclusivo, o que correspondeu a 30,1% do total nacional. Neste caso, contudo, a parcela que essas moradias representam no total de habitações foi ainda maior do que a nordestina: 7 a cada 100 domicílios do Norte não dispunham de banheiro de uso exclusivo em 2022. Os maiores problemas estavam nos estados do Pará e Amazonas, onde se situavam respectivamente 255 mil e 92 mil residências sem banheiro de uso exclusivo