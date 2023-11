Maraisa revela história por trás de Medo Bobo: “Ele não era solteiro”

Maiara e Maraísa participaram do Conversa com Bial nessa sexta-feira (24/11), em meio às comemoração dos 10 anos de trajetória musical da dupla. No bate-papo, as duas revelaram curiosidades sobre um de seus principais sucessos: a canção Medo Bobo.

Maiara contou que foi Maraisa quem compôs a música. A responsável pela leta, então, explicou qual foi sua inspiração: o período em que nutria sentimentos por um homem casado. “Era um amor platônico. Eu era apaixonada por essa pessoa há uns três anos, fazia música pra ela…”, disse a cantora.

“Só esqueceu de avisar pra ela…”, interrompeu Pedro Bial. “Não, ela sabia que era pra ela”, negou Maraisa. “Que ‘zé mané’”, brincou o apresentador, antes de ouvir a explicação da artista. “Mas tinha alguns empecilhos. Ele não era solteiro”, justificou.

“Não houve nada entre nós e eu mantive esses sentimentos dentro de mim. Depois de muito tempo, ele resolveu sua situação, me ligou e aí algo aconteceu. Foi melhor do que eu esperava”, comentou a cantora de 35 anos.

Desde setembro, Maraisa é noiva do empresário Fernando Mocó. Nos últimos dias, contudo, ela removeu algumas fotos dele de seu perfil no Instagram, levantando especulações sobre uma possível separação.