Menos de um mês após receber moradia popular de Bocalom, família coloca casa à venda

No último dia 09 de outubro, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregou quase 20 casas populares em uma unidade habitacional no bairro Santo Afonso, no Segundo Distrito da capital.

Nesta terça-feira (7), menos de um mês após receber a casa da Prefeitura, uma beneficiária do projeto social decidiu colocar a casa à venda em um site de anúncios.

No texto, a pessoa diz que vende ou troca a casa no bairro Santo Afonso “em uma no Recanto dos Buritis, com dois quartos, dois pisos, sala, cozinha e banheiro. Terreno medindo 10×25”.

As residências, modelo sobrados geminados, fazem parte da primeira fase do Programa de Aceleração, do governo Dilma, e que estavam inacabadas há anos. O setor de obras da prefeitura concluiu após pedido do prefeito Tião Bocalom.

O investimento total da obra foi de R$ 766.272,49 em recursos próprios da Prefeitura.

“Essas habitações são frutos do PAC do Governo Federal, mas as obras estavam abandonadas desde 2011. Os imóveis foram depredados, e por todos esses anos as pessoas aguardavam. Mas nós entramos com uma contrapartida, revitalizamos as casas e entregamos a quem era de direito”, disse Bocalom na época.

Em tesa, as moradias populares deveriam ter sido doadas a pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, e que não tivessem casas.