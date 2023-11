Misses acreanas desembarcam em Campo Grande para o Miss Brasil Universe; confira

A delegação de misses acreanas desembarcaram na cidade de Campo Grande para participar do aguardado concurso nacional, Miss Brasil Universe 2023. Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, a coordenadora Meyre Manaus ao lado das representantes acreanas – Mini Miss Acre, Louise Rafaele, Miss Acre Infantil, Lis Farias Roque, e Miss Acre Juvenil, Maria Isabel – revelou que as modelos estão determinadas e prontas para brilhar em nível nacional.

O destaque começou na última quinta-feira (17) com o primeiro desfile oficial do Beleza Fashion Brasil, onde cada miss, em sua passarela, irradiou alegria ao representar o Acre perante todo o país. Hoje pela manhã, a delegação explorou o Bioparque Pantanal, seguido por uma série de entrevistas das candidatas aos jurados, revelando as histórias e essências individuais que as tornam únicas.

A grande final está marcada para amanhã (18), às 16h30, no horário do Acre, prometendo ser um espetáculo inesquecível, com a participação especial da Vice Miss Brasil, Bárbara Reis. A cobertura completa está disponível através do link abaixo, permitindo que todos acompanhem de perto esse prestigiado concurso, considerado o maior para crianças e adolescentes no Brasil.

Assista a transmissão do concurso no link, CLICANDO AQUI.

Sob a coordenação nacional de Edenir Vaz, este evento também destaca o período de 5 dias de confinamento, proporcionando às participantes uma experiência única e intensa no universo da beleza e representação.