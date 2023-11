Pedro Antunes disputará Paulista de Fórmula Delta na próxima temporada

O piloto Pedro Antunes terá um novo desafio na temporada de 2024. O acreano vai mudar de categoria e disputará o Campeonato Paulista de Fórmula Delta, com etapas em São Paulo, Mogi das Cruzes e Goiânia.

“Fizemos a reserva da vaga. A Fórmula Delta tem somente 11 vagas para 2024 e por isso antecipamos essa programação, explicou o pai e empresário José Antunes.

10 patrocínios

Segundo José Antunes, foram divididas 10 cotas de patrocínio e o objetivo é tentar fechar todos os acordos até o início de dezembro. “Os investimentos serão bem maiores para a Fórmula Delta. Temos contatos, mas ainda não fechamos nenhuma cota para a próxima temporada”, afirmou o empresário.

Agenda com Estado

José Antunes vem tentando fechar um encontro com representantes do governo do Estado. Contudo, as mudanças no departamento de esporte adiaram essa reunião.