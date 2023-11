Relembre “acidentes domésticos” sofridos por Ana Hickmann

Após Ana Hickmann confirmar, através de sua assessoria, que teve uma discussão com o marido, Alexandre Correa, e registrar um Boletim de Ocorrência de violência doméstica contra o empresário, a coluna Fábia Oliveira resgatou notícias de acidentes domésticos sofridos pela apresentadora, que usava as redes sociais para mostrar os ferimentos e desabafar com seus seguidores.

“Cair da escada, escorregar no banheiro, cair e bater a cabeça na quina da mesa, são as desculpas mais usadas por mulheres que sofrem com violência doméstica”, lembrou uma pessoa no X, antigo Twitter. Já outro usuário fez um alerta: “Tem que investigar a fundo esses ‘acidentes domésticos’”.

Em 2013, Hickmann mostrou um machucado e em seguida as flores que ganhou do esposo depois do incidente. Em 2022, precisou tomar antitetânica ao cortar o dedo, depois que o blindex do banheiro estourou em cima dela e poucos meses depois caiu de um cavalo, ao cavalgar o animal.

“Gente, passei por um livramento agora, juro. Levei alguns minutos para me reestabelecer porque foi um susto o que aconteceu comigo. Estava saindo do banho e, a porta do meu box, na hora que eu fechei, estourou inteirinha em cima de mim. Foi a cena mais assustadora que eu já vi na minha vida. Isso nunca tinha acontecido aqui em casa”, disse a loira em um story do Instagram na época, em agosto de 2022.

Já imprevisto com o equino aconteceu em outubro do ano passado, quando passava férias com a família. Na ocasião, ela revelou sofrer de condromalácia patelar nos dois joelhos e, ao subir no bichinho, a região teria “falhado”. “Não consegui me segurar, caí de costas, bati com as costas na mureta, no lugar onde os cavalos bebem água, durante uns dez minutos quase fiquei sem ar, bati a costela, estou com hematoma gigante nas costas, mas estou inteira”, desabafou.

As reações dos seguidores do X fazem jus aos resultados de algumas pesquisas onde apontam que 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil em 2022, 28,9% da população feminina, o equivalente a 18,6 milhões das mulheres, sendo o maior percentual da série histórica do levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha.

Dessas, a maioria usa o acidente doméstico como “desculpas” para justificar ferimentos e machucados causados por maridos nos casos de agressão, com a intenção de proteger e resguardar o agressor.

Esta colunista, que tem uma equipe formada por mulheres, tem o dever de alertar: se você é vítima de violência doméstica, disque 180. O canal tem o objetivo de ajudar mulheres nessa condição e qualquer denúncia será repassada para um setor competente e especializado. A vítima receberá o suporte devido e será encaminhada para a delegacia.

Marido de Ana Hickmann minimiza agressão

Após a repercussão da denúncia de Ana Hickmann contra seu marido, Alexandre Correa, o empresário usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. Num texto publicado no feed do Instagram, ele diz que a briga, que culminou a agressão, foi uma “situação absolutamente isolada” e “que não gerou maiores consequências”.

“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela (…) e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”, escreveu.

Correa ainda falou sobre perdão, se dirigindo a seus familiares e destacou que recentemente fez bodas de pratas, sem nenhuma polêmica parecida com relação ao seu casamento, durante esse período: “Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido, são 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza”.

Alexandre finalizou alegando que sempre teve estima pela esposa e por suas funcionárias. “Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as set mulheres com quem trabalho no meu escritório”, concluiu.

Anteriormente, numa conversa com esta colunista que vos escreve, Alexandre Correa negou as acusações e afirmou se tratar uma inverdade. “Isso é uma mentira! E se esse absurdo fosse verdade, os vizinhos não teriam como saber. A minha casa é hermeticamente fechada e tenho como vizinho um terreno baldio”, destacou se referindo aos outros moradores de seu condomínio, que vazaram a informação de que Ana havia sofrido violência doméstica.

Ana Hickmann recusou medida protetiva

Na noite desse sábado (12/11), Ana Hickmann denunciou seu marido, Alexandre Correa, por violência doméstica, após ser agredida durante uma discussão na residência em que o casal mora, em Itu, interior de São Paulo. Porém, ao registrar o Boletim de Ocorrência, a apresentadora recusou medida protetiva contra o empresário.

Segundo as autoridades, Ana “tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, no momento, optou por não requere-las”. A artista buscou atendimento médico no Hospital São Camilo após o episódio, que diagnosticou uma contusão no cotovelo esquerdo, orientando-a usar uma tipóia, depois de realizar um raio-x.

No documento, ela relata que as agressões começaram na frente do filho do casal, Alezinho, de 10 anos. Alexandre teria começado uma discussão na presença do menino, que ficou assustado com os ânimos dos pais, pedindo que ambos parassem de brigar. Como o conflito seguiu, Alezinho saiu correndo no momento em que Correa pressionou Ana contra a parede, ameaçando desferir uma cabeçada.

Em seguida, Hickmann conseguiu afastar Correa e ao tentar pegar o celular, que estava em uma área externa da casa, ele fechou repentinamente uma porta de correr, pressionando o braço esquerdo da mulher. Funcionários da casa também estavam com Ana Hickmann no momento que a confusão que começou. Um deles se apresentou como testemunha e foi citado na delação da artista contra o esposo. Alexandre já tinha saído quando a diligência chegou no local.