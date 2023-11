Réveillon 2024: o que significa? Por que usar branco?

O réveillon é a festa que celebra a virada do ano novo e é uma das principais datas do calendário do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas do carnaval em número de turistas. No Rio, a festa de réveillon com maior público é realizada na Praia de Copacabana, quando cariocas e visitantes aguardam a chegada do novo ano com um espetáculo de fogos de artifício e show de artistas.