Saiba quem é a modelo que destruiu Mercedes de R$ 735 mil após término

A modelo Paris Ow-Yang, de 18 anos, foi condenada pela Justiça após bater sua Mercedes de R$ 250 mil contra outro veículo do mesmo fabricante de R$ 735 mil. Segundo o jornal Daily Telegraph, a jovem estava com uma quantidade de álcool no sangue quatro vezes acima do limite permitido pelas autoridades. O caso aconteceu em Sydney, na Austrália.

À polícia, Paris disse que saiu para beber para minimizar a “dor e o sofrimento” que sentia após o término com o namorado Julian Tobias, de 44 anos, conhecido como o “rei da boate de Sydney”. O acidente foi registrado em 18 de outubro e ninguém ficou ferido.

Estrela do OnlyFans

Paris Ow-Yang é criadora de conteúdo e modelo. Ela ganhou popularidade por meio de sua presença nas redes sociais. Com apenas 18 anos, ela tem 127 mil seguidores no Instagram e acumula mais de 50 mil assinantes pagos no OnlyFans.

Segundo a jovem, seu perfil na plataforma é tão lucrativo que ela decidiu abandonar a universidade porque “ganhou dinheiro suficiente para comprar uma casa em dois meses”. Inclusive, Paris e seus pais, Michael Ow-Yang e Amanda, colocaram à venda sua mansão avaliada em R$ 59 milhões em outubro deste ano.

O imóvel se assemelha a um castelo rural francês, com dezenas de lustres, portas com granito, piso de mármore e portões de ferro fundido de 300 anos. A mansão possui quatro quartos e três banheiros, além de uma grande piscina na parte interna e uma adega.

Paris frequentou a Frensham School, um internato particular na Austrália exclusivo para meninas. Por lá, seus pais desembolsavam cerca de US$ 33 mil por ano, o equivalente a R$ 162 mil, para a modelo ter acesso a uma formação de qualidade.

Relacionamento conturbado

Paris Ow-Yang ganhou as manchetes dos jornais em agosto ao revelar que estava passando por um romance turbulento com Julian Tobias. Apesar de oficializarem o relacionamento quando ela completou 18 anos, a separação ocorreu apenas dois meses após o anúncio.

Fontes próximas à dupla informaram ao Daily Telegraph que Julian terminou com Paris pouco depois de uma viagem internacional. Segundo os relatos, o relacionamento estava fadado ao fracasso, pois os dois não tinham nada em comum.

“Ele sabia que esse relacionamento não iria durar. Ele nunca deveria ter se envolvido com uma garota tão jovem e impressionável”, disseram as fontes. Enquanto isso, Paris compartilhou no Instagram uma foto provocativa com uma toalha sobre a virilha e escreveu: “Eu te amei.”

Em entrevista ao podcast Pnclads, Paris surpreendeu seus seguidores ao revelar que seu pai, o neurocirurgião Michael, é apenas dois anos mais velho que seu ex-namorado.