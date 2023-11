Seleções começam a desembarcar em Rio Branco para o Brasileiro

Começa na terça, 21, a partir das 10h30, no ginásio do Meta, o Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16 da 2ª Divisão. As seleções começam a desembarcar na capital acreana neste fim de semana. Alagoas e o Piauí chegam neste sábado, 18, e o Rio Grande do Norte no domingo, 19.

“Como temos muitos problemas de voos para Rio Branco, as seleções irão chegar bem divididas. As últimas equipes desembarcam na segunda”, explicou o diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor Delmerson Abreu.

Reta final

A seleção acreana realiza os últimos ajustes sob o comando da técnica Talita Garcia. Os garotos acreanos fazem o jogo de abertura do torneio nacional contra Alagoas.

Congresso técnico

A FEAV programou o congresso técnico do Brasileiro para terça, 21, às 8h30. Na reunião serão definidos os últimos detalhes da competição.