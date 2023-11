Sicredi projeta crescimento de 17% em número de associados PJ no Brasil

O Sicredi prevê aumentar sua base de associados pessoas jurídicas (PJ) em 17% no ano de 2023. Dos mais um milhão associados PJ no Brasil, 74% são micro e pequenas empresas; 22% microempreendedores individuais (MEI) e 4% médias e grandes. A representatividade entre os menores é tão expressiva que, das mais de 1,1 milhão de pequenas empresas no Brasil, 25% são associadas atualmente à instituição.

No Acre, a instituição financeira cooperativa possui 4 mil associados que se enquadram nos portes: micro empreendedores individuais (27,09%), micro (38,06%) e pequenas (18,1%), médias (13,4%) e grandes (3,2%) empresas, nos setores de comércio, serviços, indústria, agricultura e construção civil. Em agosto deste ano, o saldo da carteira de associados PJ chegou a R$ 173 milhões, com R$ 129 milhões em créditos concedidos de janeiro a agosto.

O aumento segue a tendência apontada pelo Banco Central (BC), ao indicar que os associados (PF e PJ) às cooperativas de crédito já somavam 15,6 milhões em dezembro de 2022, sendo o ritmo de crescimento de associados Pessoas Jurídicas superior ao aumento de Pessoas Físicas. Ainda conforme o BC, as empresas já correspondem a aproximadamente 15% do total da base de associados às cooperativas de crédito no Brasil. No Sicredi, atualmente os associados PJ representam 14,4% da base.

Acesso a linhas de crédito para manutenção e expansão dos negócios com taxas mais atrativas e adequadas à realidade, consultoria financeira e isenções são alguns diferenciais da instituição financeira cooperativa. Associado há um pouco mais de um ano, Thaisson Costa de Sousa (22), de Cruzeiro do Sul – AC, começou a empreender aos 19 anos no ramo da farinha de mandioca, – produto típico da região que fez com que a farinha da cidade fosse reconhecida como a melhor farinha de mandioca do Brasil pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) -.

Thaisson narra que contou com a contratação de produtos como o Capital de Giro e Consórcios para alavancar o negócio. Hoje, a empresa de empacotamento de farinha de mandioca que ele possui exporta o produto para todo o Brasil, e segundo ele, sem o apoio do Sicredi isso não seria possível. “O Sicredi abriu as portas e facilitou a tomada de crédito para que eu pudesse movimentar e investir em melhorias para o meu negócio. E, hoje eu indico a Cooperativa para todos os meus familiares e conhecidos”, conta.

“O atendimento próximo e a parceria para negócios e investimentos oferecidos pelo Sicredi estão atraindo cada vez mais empresas para o cooperativismo de crédito, reconhecido como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Com a proposta de ‘entender para atender’, oferecemos soluções financeiras ideias para os negócios dos nossos associados, com taxas justas e participação nos resultados. É valido lembrar que a atuação da instituição financeira cooperativa beneficia não somente o crescimento dos associados, mas abarca a comunidade, promovendo o desenvolvimento da economia local”, afirma o diretor de Desenvolvimento de Negócios do Sicredi, Ézio Almeida. Ele complementa que a instituição financeira cooperativa atua para avançar ainda mais nesse segmento no Estado, disponibilizando às empresas soluções que atendam suas necessidades.

Para dar suporte às empresas são mais de 300 soluções financeiras e não financeiras, entre elas Fluxo de Caixa (aceitação, cobrança, folha de pagamento, gestão de pagamentos e gestão financeira), crédito, investimentos, cartão empresarial, câmbio, consórcios, seguros, entre outros.

Carteira de crédito

No mês de julho, o saldo da carteira de crédito para empresas superou a marca R$ 62 bilhões no Brasil, sendo que 38% deste montante estão concentrados em empresas de micro e pequeno portes. A carteira de crédito PJ representa 35% da carteira de crédito total da instituição financeira cooperativa.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.