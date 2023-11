Sidney Magal atende pedido de piloto e canta ‘Sandra Rosa Madalena’ durante voo

“Tá aí uma das coisas que têm sido frequentes entre um voo e outro, homenagens das equipes de bordo para este que vos escreve. Desde que retomei minhas agendas após aquele episódio que superamos juntos, o Brasil demonstra de diversas maneiras o amor que tem por mim e por minha carreira. No último, voltando de férias no voo Recife – Salvador fui surpreendido por um recado do piloto da aeronave com nada mais nada menos que Sandra Rosa Madalena entoando nos sons do avião e num coro maravilhoso entre os tripulantes. É mais uma dose de amor e carinho desse público qual eu também retribuo com toda minha admiração por manter a chama do Magal acesa em vossos corações. Dá o play e veja que maneiro foi esse momento que me deixou completamente emocionado.”