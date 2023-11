Tata Werneck dá ajeitada no biquíni ao curtir praia; veja

A intérprete de Anely na novela Terra e Paixão aparece na foto deitada na areia mexendo na parte de baixo do biquíni, que é da na cor preta, combinando com a sua viseira.

Na última terça-feira (7), Tata comandou com Ludmilla e Tadeu Schmidt o Prêmio Multishow 2023. Durante a cerimônia, a artista, de 40 anos, voltou a fazer piada sobre a RedeTV! . Tata relembrou que foi processada ao dizer que seu vestido em uma edição anterior ao prêmio era mais caro que a grade do canal.

Daniela Albuquerque, de 41, que é casada com Amilcare Dallevo Jr., presidente e coproprietário da RedeTV!, não gostou do comentário e criticou a apresentadora do prêmio. Com a repercussão, Tata também se pronunciou se defendendo.