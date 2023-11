Tragédia: Ciclista morre em acidente envolvendo veículo na BR-364

Na tarde deste domingo, 19, um trágico acidente marcou a BR-364, mais precisamente no km 05, no sentido Rio Branco a Porto Velho. O incidente, que resultou na morte de um ciclista, chocou quem presenciou a colisão. O nome da vítima ainda não foi informado.

O senhor Altino, testemunha ocular do ocorrido, relatou que o ciclista trafegava no sentido bairro centro quando, no km 05, decidiu atravessar a rodovia. No exato momento, um veículo Chevrolet Ônix de cor preta seguia no sentido oposto. A condutora do automóvel não teve tempo hábil para desviar do ciclista, resultando em uma colisão inevitável.

O impacto foi tão violento que a frente do carro ficou parcialmente destruída, evidenciando a gravidade do acidente. O ciclista foi arremessado a uma distância de aproximadamente 25 metros do local do impacto, indicando a intensidade da colisão.

Após o acidente, a motorista do veículo parou no local, e as autoridades foram acionadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu à cena do incidente para realizar os procedimentos necessários.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, mas, lamentavelmente, ao chegar ao local, a equipe médica constatou o óbito do senhor envolvido no acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) foi notificado, e peritos deslocaram-se até o local do acidente para realizar todos os procedimentos de perícia. Posteriormente, o corpo do ciclista foi encaminhado para a sede do IML na capital Rio Branco.