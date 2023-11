Veja o que abre e fecha durante feriados e ponto facultativo em todo o Acre

A semana será mais curta para parte da população. Nesta quarta-feira (15), é o feriado nacional de Proclamação da República e nesta sexta-feira (17), o Acre celebra o Tratado de Petrópolis, que formalizou a anexação do Acre no Brasil. O governo do Acre e a prefeitura de Rio Branco decretaram ponto facultativo nesta quinta-feira (16).

Serviços essenciais como saúde e segurança são mantidos, como delegacias e hospitais. Veja o que abre e fecha.

Órgãos do governo

Por conta do ponto facultativo e feriados, os órgãos públicos como Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC), os serviços serão retomados na próxima segunda-feira (20).

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que nos dias 15 e 17, quarta e sexta-feira, não terá funcionamento. Já na quinta-feira (16), o funcionamento do órgão será normal.

TJAC

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) informou que o expediente forense do Poder Judiciário do Acre será em regime de plantão durante os feriados nacional e estadual, nos dias 15 e 17. Serão atendidas somente demandas de serviços de urgência. O serviço funciona normalmente na quinta-feira (16), em que foi decretado ponto facultativo.

Bancos

Segundo o calendário de feriados bancários da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os bancos não devem funcionar na quarta-feira (15), no feriado nacional da Proclamação da República e na sexta-feira (17), feriado estadual. Na quinta-feira (16), os bancos devem funcionar normalmente.