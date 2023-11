Vídeo: humorista brinca com morte de Marília Mendonça e revolta a web

Giovana Fagundes gerou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (8/11), ao fazer uma “piada” com a morte de Marília Mendonça. Nos Stories do Instagram, a humorista, que estava prestes a embarcar em um avião de pequeno porte, disse que iria de “Marília Mendonça para São Paulo”, fazendo referência ao acidente que matou a cantora em 2021.

“Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse Stories para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu?”, disse Giovana no Instagram.

Rapidamente, admiradores de Marília repercutiram o vídeo nas redes sociais e criticaram a postura da humorista, conhecida por reagir a vídeos dos famosos de homens “red pill” no Instagram.