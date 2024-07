VÍDEO: ação de policial dando mata-leão em jovem causa revolta; PM diz que ele reagiu à abordagem

Uma denuncia foi feita contra a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) por, supostamente, cometer abuso durante uma abordagem realizada nas imediações do bairro Calafate. No vídeo é possível observar um homem sendo levado, com um mata leão pela equipe após abordá-lo.

Quem faz a denúncia conhece o homem visto no vídeo, e afirma que o veículo era utilizado para o sustento dele. “Enforcaram ele e levaram o ganha pão do garoto enquanto tem muitos aí que usa para roubo não o dele era o ganha-pão do dia dele para a família dele para o sustento dos filhos dele”, explica. Os populares que estavam presentes no local ficaram comovidos e revoltados com a situação.

Em nota, a PM diz que o homem não acatou o pedido de parada por parte dos policiais e disparou em alta velocidade. Além disso, ele teria reagido negativamente à abordagem, tentando impedir que levassem o veículo, mediante força.

De acordo com a assessoria da PM, “o indivíduo repetidamente acelerava a motocicleta, utilizando escapamento com descarga livre (…) Após alguns minutos, o infrator retornou e repetiu as manobras, arrastando pneus, e parou em uma distribuidora. Ao ser abordado, recusou-se a apresentar sua CNH e o CLA do veículo”.

Além disso, segundo a força policial, o homem não teria os documentos do veículo nem habilitação. O suspeito foi autuado por conduzir veículo sem possuir habilitação e as demais infrações constatadas, além de ter sido conduzido para a delegacia pelos crimes de desobediência (art. 330 do CPB), desacato (art. 331 do CPB), resistência (art. 329 do CPB) e direção perigosa (art. 311 do CTB) e a moto foi encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito.

Veja o vídeo abaixo: