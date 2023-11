Zé Marco acerta e vai dirigir Adesg/Sena Madureira no Estadual de 2024

O técnico Zé Marco acertou as bases salariais e será o treinador da Adesg/Sena Madureira no Campeonato Estadual de 2024. Os dirigentes trabalham nos bastidores e preparam o anúncio oficial do acordo.

Sede em Rio Branco

A Adesg vai realizar os treinamentos em Rio Branco. A ideia inicial era manter a equipe em Senador Guiomard, mas por questões financeiras e de visibilidade do trabalho, os dirigentes fizeram a opção pela capital.

Sena vai comandar

Pelo acordo firmado, Sena Madureira vai fazer os investimentos e também terá o comando do futebol. O objetivo dos dirigentes do Vale do Iaco é montar um elenco com capacidade para lutar pelo título Estadual.