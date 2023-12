Além da inauguração da ponte, Gladson assinará ordem de serviço para asfaltar ramal

O governador Gladson Cameli (PP) estará mais uma vez em Sena Madureira na tarde desta terça-feira (19). O chefe do executivo estadual participará de um grande evento no vale do Iaco referente a inauguração da ponte do Segundo Distrito, uma obra considerada histórica para o município.

Mas, além de inaugurar a ponte, Gladson Cameli também estará assinando a ordem de serviço para pavimentação asfáltica e dispositivo de drenagem na estrada do Adolar, localizada nas proximidades da ponte metálica José Nogueira Sobrinho.

Há algum tempo os moradores dessa localidade vem reivindicando tal obra, por conta das dificuldades que enfrentam na época invernosa. “Para nós, essa obra será de grande valia, pois vai tirar dezenas de famílias do isolamento. Nesse sentido, queremos agradecer o governador Gladson Cameli por esse comprometimento com Sena Madureira”, comentou Leandro Vasques, residente no ramal do Adolar. A chegada do governador em Sena está prevista para as 16 horas.