Marcus Alexandre diz que pauta climática estará entre suas prioridades em possível 3º mandato

O ex-prefeito de Rio Branco, o engenheiro Marcus Alexandre (MDB), que quer disputar novamente o cargo de chefe do Executivo municipal no ano que vem, falou com a reportagem do ContilNet nesta semana sobre como pensa a questão ambiental e climática em uma possível terceira gestão à frente da capital.

Com a COP28, maior evento do planeta sobre mudanças climáticas, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, questionamos o pré-candidato a prefeito sobre a temática. Apesar de não estar acompanhando de perto os debates, Alexandre garantiu que o tema terá grande relevância, tanto na construção do seu plano de governo, quanto em um eventual terceiro mandato.

“Não acompanhei os debates da COP, pois estamos com intensa agenda das rodas democráticas nos bairros e das ações do mandato do deputado Tanízio Sá (MDB). Mas é uma agenda muito importante. Em menos de 8 meses vivemos enchentes, no inverno, e forte seca no verão. Vamos apresentar nossas propostas e projetos durante a elaboração do Plano de Governo”, disse o ex-prefeito ao ContilNet.

Acre na COP28

A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 28) teve início no último dia 30 de novembro e mobilizou uma comitiva de parlamentares e do Governo do Acre. O governador Gladson Cameli (PP) está em Dubai desde o início da Conferência e vem colecionando reuniões e acordos importantes para o Estado.

Organizado pela ONU, a COP conta com a participação de chefes de Estado, empresários, instituições e outras entidades para discutir formas de mitigar a mudança climática e propor soluções para uma economia mais verde.