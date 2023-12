Ao inaugurar ponte em Sena, Gladson diz que o Acre vai se tornando referência para o mundo

O governador Gladson Cameli (Progressistas) chegou a Sena Madureira, nesta terça-feira (19), para inaugurar a ponte do 2º Distrito do município, acompanhado da namorada Hanna Salim, do prefeito Mazinho Serafim e do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga.

A ponte conta com um investimento total de R$ 36 milhões provenientes de emenda parlamentar com recursos próprios do Estado, possuindo uma estrutura principal com 200 metros e uma extensão total de 232 metros, incluindo as rampas de acesso. A obra que vai conectar os moradores do 2º distrito com o município leva o nome do Padre Paolino Baldassari.

“Essa é a prova de que com a união de todos é possível vencer e alcançar os sonhos que temos. Estamos cumprindo o que está previsto na constituição, que é o direito de ir e vir. O Acre será referência para o mundo, construindo pontes em todos os sentidos”, destacou Cameli.

O Chefe do Executivo destacou a importância da infraestrutura para a comunidade, afirmando que a ponte não apenas conecta geograficamente o centro ao Segundo Distrito do município, mas também simboliza uma promessa cumprida de proporcionar melhores condições de vida para os cidadãos de Sena Madureira.

“Com fé e com esperança, esse obra é o início de muitas que estão por vir. Vamos ampliar a segurança no local e fazer com que as pessoas tenham ainda mais oportunidades. Não existe melhor presente do que olhar para o rosto dessas pessoas e ver o quanto estão felizes com esse sonho sendo realizado”, concluiu.