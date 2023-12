Ao lado de Bittar, Bolsonaro afirma que vem ao Acre para receber título de cidadão rio-branquense

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta sexta-feira (8) ao lado do senador Márcio Bittar sua visita ao Acre, onde receberá o título de cidadão rio-branquense. A notícia foi divulgada durante um evento no qual o ex-presidente participou ao lado do parlamentar.

O título honorário, concedido pela Câmara Municipal de Rio Branco, destaca a relevância do presidente Bolsonaro para a cidade e representa um reconhecimento pela contribuição para o desenvolvimento da região.

A previsão era entregar o título no evento da sessão solene da Casa Legislativa que aconteceu na quinta-feira (7), no entanto, o ex-presidente e o senador acreano se encontram fora do país, integrando a comitiva brasileira convidada para a posse do novo presidente ultraliberal, Javier Milei, da Argentina.

“Eu quero agradecer ao título a Câmara pelo título ofertado. Vamos deixar para o ano que vem, se Deus quiser, vou dar uma chegadinha lá. Antecipadamente, agradeço a todos os vereadores, quero comparecer e fazer uma festa. Receber esse título é uma honra pra mim. Um abraço para todo o Acre.