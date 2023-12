Baile das Patroas, Especial Coldplay e Funk Night: veja como curtir o fim de semana em Rio Branco

Chegou o último mês de 2023! E pode parecer que a gente já está naquele clima de Natal, despedida do ano que acabou, mas a verdade é que a cidade continua agitada e pronta para entregar o melhor do entretenimento nesses, que prometem ser os melhores, finais de semana de 2023. Com o final do festival Sons do Aquiri, além das tradicionais festas temáticas das casas noturnas da cidade.

Dos eventos que se destacam, temos o “Dia do Samba” no Quintal dos Brothers, Play nas Férias e Baile das Patroas na Moon Club, shows variados todo final de semana na Confraria GastroBar, além de outras programações dos mais diversos nichos nos lugares de festa em Rio Branco.

O ContilNet preparou uma seleção de eventos que atendem a diversos gostos, garantindo que todos possam desfrutar de um fim de semana repleto de diversão e entretenimento em Rio Branco. Portanto, não importa qual seja sua preferência, a cidade oferece opções emocionantes para todos os que desejam aproveitar o melhor que o fim de semana tem a oferecer.

Últimos shows do festival Sons do Aquiri no Sesc. Sexta (1), show “Balseiro Conectando uma Geração”, às 19h30, com os artistas Matheus Venícios, Maria Clara, Pedro Lucas e Abigail Sunamita. No domingo (3), às 18h, show “Na Levada do Blues: Tributo aos Mestres do Blues” com JamBlues. No Teatro de Arena do Sesc.

Na Confraria GastroBar, show “Metal Jacket Classic Rock: Revival 60/70/80’s”, na sexta (01), e o especial Coldplay com a Banda Hiver no sábado (2).

Na Moon Club, sexta (1), tem a festa “Play nas Férias” e no sábado (2) tem o Baile das Patroas. Venda de ingressos antecipados: Pão de Queijo Conveniência.

Na sexta (1), show da banda CodCake, com pré-show com Os Alquimistas. Entrada: R$15. Horário: às 21h.

No sábado (2), a festa FUNK NIGHT no Studio Beer! A partir das 23h, a pista vai ficar quente e os DJs vão fazer você dançar até não aguentar mais. Até meia-noite a entrada é gratuita, depois será R$10.

Havaí: Encontro de Dança, sexta (1), no Deck do Sesc Bosque, às 18h30. Som ao vivo e precisa ir com traje à caráter.

“Dia do Samba” no Quintal dos Brothers com Samba Brothers, Paulo Heverton com participação de Everton Santos, Julinho Marinho e Hugo Brown. Promoções de bebida até às 22h. Mulheres têm entrada gratuita até às 22h.