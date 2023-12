Ex-Araketu é atração confirmada no Réveillon de Sena Madureira

O prefeito Mazinho Serafim (Podemos) confirmou que a atração do Réveillon 2024, em Sena Madureira terá um ex-integrante da banda Araketu.

O anúncio foi feito durante cerimônia de inauguração da ponte do 2º Distrito, nesta terça-feira (19), ocasião que contou com a presença do governador Gladson Cameli.

“A atração deste ano é o Tatau ex-araketu para o réveillon. O nosso povo precisa e merece comemorar porque as conquistas são inúmeras”, disse o prefeito.

Mazinho não especificou qual será o horário do show, mas o grupo deve sair de Rio Branco com destino a Sena Madureira após apresentação no Arena da Floresta.