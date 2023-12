Caminhonete passa por cima de casal na Estrada do Calafafe e motorista foge sem prestar socorro

O acidente ocorreu por volta das 21h deste domingo (03), na estrada do Calafate, em Rio Branco (AC).

Um casal seguia sentido centro-bairro, na estrada do calafate, em uma motocicleta tipo Honda Titan de cor vermelha, quando nas proximidades de uma rotatória, uma camionete tipo Hilux de cor preta teria tentado realizar uma ultrapassagem, passando literalmente por cima do casal que trafegava na moto e, logo em seguida, teria se evadido do local sem prestar socorro.

Populares que passavam na hora do acidente pararam e prestaram socorro ligando para o Samu. Duas ambulâncias foram atender a ocorrência. Assim que os socorristas chegaram, todos os procedimentos foram realizados.

As vítimas foram identificadas como Emanoel Aguiar Oliveira, de 29 anos – que era o condutor da moto, e sofreu apenas algumas escoriações pelo corpo e foi encaminhado em estado de saúde estável para o PS -, e sua esposa, Clara Oliveira Mendes, de 23 anos, que teve um ferimento atrás da cabeça com sangramento ativo, o que pode ter ocasionado perda momentânea de consciência, deixando-a um pouco confusa, um ferimento profundo no lado esquerdo da barriga e algumas escoriações pelo corpo, contudo, seu quadro de saúde era estável. Ela foi entregue à equipe de médicos da unidade de saúde, onde passará por novas avaliações.

O policiamento de trânsito foi chamado e uma equipe da BPTRAN foi ao local, colheu informações sobre o veículo e confeccionou um boletim de acidentes de trânsito (BAT), que servirá para as investigações futuras.