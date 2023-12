Concursos 2024: 8 editais previstos para Polícia Civil!

O ano de 2023 teve muitas oportunidades na área policial, e 2024 não será diferente! Com 8 editais previstos, os concursos 2024 para a Polícia Civil serão uma grande oportunidade para os concurseiros que miram essas corporações.

Confira nesta matéria os principais editais para a área de Polícia Civil em 2024!

Concursos 2024: Polícia Civil MG

O concurso da PC MG (Polícia Civil de Minas Gerais) foi autorizado em 13 de dezembro de 2023. Está prevista a oferta de 255 vagas para 4 carreiras. Veja a seguir a distribuição das oportunidades:

54 vagas para Delegado;

165 vagas para Investigador;

26 vagas para Perito Criminal; e

10 vagas para Médico Legista.

A expectativa é que o edital seja publicado no começo de 2024. Os salários iniciais para os cargos chegam aos R$11.475,60 mensais!

O último edital foi publicado em 2021, organizado pela banca Fumarc, foram ofertadas 519 vagas para as seguintes carreiras:

Investigador;

Escrivão

Delegado;

Médico Legista

Perito Criminal.

Resumo do concurso PC MG

Concursos 2024: PC BA

O último concurso PC BA (Polícia Civil da Bahia) realizado em 2022, tem prazo de vigência até novembro de 2024. Recentemente, a Delegada-Geral da PC BA, Heloisa Brito, comunicou que foi autorizado a convocação de cadastro reserva no último edital.

A dirigente também informou que já existem planos para a realização de um novo edital para a recomposição do quadro da corporação. O último certame, organizado pela IBFC, ofertou 1 mil vagas imediatas para os cargos de Delegado, Escrivão e Investigador.

A remuneração inicial dos aprovados chegou até R$ 13.032,44 para Delegado, e R$ 4.873,18 para Escrivão e Investigador.

Resumo do concurso PC BA

Situação: novo edital previsto

Vagas: a definir

Cargos: a definir

Salários: até R$ 13.032,44 (último edital)

Último edital

Concursos 2024: PC CE

O último concurso PC CE (Polícia Civil do Ceará), feito pela banca Idecan, ofertou 1.500 vagas para os cargos de Inspetor e Escrivão, sendo 500 oportunidades imediatas, e 1.000 para preenchimento de cadastro reserva. Após alguns reajustes, a remuneração chegou a R$ 5.190,00 para cargos de nível superior.

Recentemente, a ALECE (Assembleia Legislativa do Ceará) recebeu o projeto de lei que visa a criação de 268 cargos para a PC CE, sendo 267 para Inspetor e 1 para Escrivão.

O próximo certame terá dois editais: um para Delegado, que está na fase de contratação da banca, e o outro para Inspetor e Escrivão, previsto para o ano de 2024.

Resumo concurso PC CE

Situação: previsto (2 editais)

Cargos: Delegado, escrivão e inspetor

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: R$ 5.190,00 (Inspetor e Escrivão)

Último edital PC CE

Concursos 2024: PCDF

Os últimos concursos PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) tiveram seus editais publicados em 2019 e 2020, ofertando oportunidades para os cargos de Escrivão e Agente de Polícia.

Agora, dois novos editais para a corporação estão a caminho, a expectativa é que sejam liberados em 2024. Um será para o cargo de Agente de Custódia, ofertando 50 vagas imediatas, e o outro para Delegado, ofertando 40 oportunidades em cadastro reserva.

Os salários iniciais são de R$ 11.085,82 para Agente de Custódia e R$ 18 mil para Delegado.

A banca organizadora do concurso para ambos os cargos já está definida, sendo o Cebraspe responsável pelos certames. Assim, os editais estão mais próximos do que nunca.

Resumo concurso PCDF

Agente de Custódia

Situação: banca definida

Banca: Cebraspe

Cargos: Agente de Custódia

Vagas: 50 + CR

Escolaridade: nível superior

Salário inicial: R$ 11.085,82

Último edital Agente de Custódia

Delegado

Situação: banca definida

Banca: Cebraspe

Cargos: Delegado

Vagas: 40 + 40 CR

Escolaridade: nível superior

Salário inicial: R$ 18 mil

Último edital Delegado PCDF

Concursos 2024: PC SC

O próximo concurso para PC SC (Polícia Civil de Santa Catarina) está previsto para 2024! Segundo a entrevista, dada ao Direção Concursos, o delegado-geral da PC SC, Ulisses Gabriel, foi confirmado que o delegado solicitou um novo edital para o provimento de 2 mil vagas para Agente e Escrivão.

O último concurso para o cargo foi feito em 2017, organizado pela Fepese.

Resumo concurso PC SC

Concursos 2024: PC PA

O próximo concurso PC PA (Polícia Civil do Estado do Pará) já foi anunciado! A previsão é que o certame seja realizado já em 2024.

A Seplad informou que a comissão do planejamento está sendo formada. Serão 100 vagas para Escrivão e 137 oportunidades para cargos administrativos. O salário inicial para o cargo de Escrivão é de R$ 6.893,57 (último edital).

O último concurso PC PA foi realizado em 2020 e ofertou 1.088 vagas para os seguintes cargos:

Investigador: 506 vagas

Escrivão: 252 vagas;

Papiloscopista: 65 vagas

Delegado: 265 vagas.

Resumo concurso PC PA

Situação: edital anunciado

Vagas: 237

cargos: escrivão e área administrativa

salários: R$ 6.893,57 (escrivão – último edital)

Último edital

Concursos 2024: PC RS

O último concurso PC RS (Polícia Civil do Rio Grande do Sul), publicado em 2017, ofertou 1.200 vagas para os cargos de Inspetor e Escrivão, com 600 oportunidade para cada. A Fundatec foi responsável pela organização do certame.

O próximo edital está previsto para 2024, conforme a lei orçamentária do estado de 2024. Além disso, de acordo com o levantamento feito pelo Ugeirm, 91 policiais solicitaram exoneração entre 2022 e 2023, o que deve contribuir para a urgência de um novo concurso.

Resumo do Concurso PC RS

Situação: Previsto no PLOA 2024

Banca: a definir

Vagas: a definir

Cargo: a definir

Escolaridade: nível superior

Remuneração: iniciais de até R$ 6.366,80

Último edital

Concursos 2024: PC TO

O último concurso da PC TO (Polícia Civil de Tocantins) foi publicado em 2014. O certame ofereceu 397 vagas imediatas para as carreiras de Delegado, Agente de Polícia, Papiloscopista e Agente de Necrotomia.

Desde 2021, existe a promessa de um novo edital, que está autorizado, contudo, ainda não existem atualizações sobre a realização de um novo concurso.

Em junho de 2021, o secretário de segurança do estado de Tocantins, Cristiano Sampaio, publicou o número de cargos vagos na Polícia Civil. À época, o órgão contava com 1.071 cargos vagos, sendo:

73 cargos vagos na carreira de delegado;

57 cargos vagos na carreira de perito;

621 cargos vagos na carreira de agente;

225 cargos vagos na carreira de escrivão;

78 cargos vagos na carreira de papiloscopista; e

17 cargos vagos na carreira de agente de necrotomia.

Existia a expectativa que um novo edital fosse publicado ainda no ano de 2023, porém, sua divulgação deve ser feita somente em 2024.

Resumo concurso PC TO