Deputados deram nome a ponte de Sena, inaugurada pelo governo com grande festa

Teve música, picolé, pipoca e muita festa em Sena Madureira durante a inauguração, na tarde desta terça-feira (19), da ponte que liga o II distrito ao centro da cidade.

Anfitrião do evento, o prefeito Mazinho Serafim recepcionou o governador Gladson Cameli e os deputados Luiz Gonzaga, presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, primeiro secretário e Gilberto Lira, Pablo Bregense e Gene Diniz, autores do projeto que deu a obra, o nome do padre Paolino Baldassari, pároco da cidade por 46 anos.

“É a realização de um sonho. Hoje estamos aqui vendo uma centenária reivindicação sendo atendida. E tem a colaboração da Assembléia essa obra, o que me deixa muito feliz. Nossa gente merecia esse presente de natal”, disse o deputado Gilberto Lira.

O presidente Luiz Gonzaga endossou as palavras de Lira, que é filho de Sena Madureira e disse estar igualmente feliz pela inauguração da obra. Para o secretário Nicolau Junior, a ponte vai além de diminuir a distância entre o centro do II distrito vai permitir que as famílias possam acessar serviços de saúde e outros, com mais agilidade.

A solenidade aconteceu na cabeceira da ponte na frente do mercado da feira, ponto turístico da cidade, com a presença de vereadores, secretários de estado e municipais e um grande número de moradores.

Também no evento, o governador Gladson assinou uma ordem de serviço no valor de R$ 10 milhões para obras de urbanização na cidade.