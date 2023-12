Escolhida por Alckmin, Perpétua ganha destaque na ABDI e vira protagonista no governo Lula

Comunista de carteirinha, a acreana Perpétua Almeida, ex-deputada federal pelo PCdoB e atual diretora de economia sustentável e industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), tem se destacado por sua atuação no órgão, que ganhou grande relevância no governo Lula III. Nomeada inicialmente como diretora de gestão, Perpétua logo assumiu um outro papel, focado na implementação de políticas públicas voltadas para a transformação digital e a sustentabilidade no setor produtivo.

A ABDI: por uma indústria sustentável e digital

A ABDI é uma agência do Estado brasileiro. O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio tem 2 agências sob o seu guarda-chuva: a APEX (esta, presidida pelo ex-governador do Acre, Jorge Viana) e a ABDI.

A agência, que tem como lema “Por uma indústria sustentável e digital”, tem como objetivo estimular a transformação digital e promover a adoção e difusão de tecnologias e novos modelos de negócios na indústria, empresas e serviços. Atuando como um hub do Fórum Econômico Mundial em manufatura avançada e tecnologias para a indústria 4.0, a agência busca conectar governos e setor produtivo para qualificar políticas públicas, promover a produtividade e aumentar a competitividade da indústria brasileira.

Entrevista com Perpétua Almeida: a visão e a ação

Em uma entrevista exclusiva ao ContilNet, Perpétua Almeida compartilhou sua visão e missão na ABDI.

“Atuamos [a ABDI] diretamente na implementação das políticas públicas para a indústria. Agora, especialmente, com a reinstalação do CNDI, Conselho Nacional da Indústria, que traçou metas e missões estratégias para a neoindustrialização, nossa tarefa é ajudar nesse processo de modernização e evolução da indústria, enfatizando inovação, compromisso ambiental de combate às mudanças climáticas e integração com cadeias produtivas internacionais”.

Ao abordar a relevância do órgão durante o governo do presidente Lula, Perpétua destaca: “Ao escolher o vice-presidente Geraldo Alckmin como ministro da Indústria, Lula demonstrou prioridade para essa área. E Alckmin é exatamente o presidente do Conselho de Administração da ABDI. Juntos, podemos deixar no passado o longo período de desindustrialização do Brasil, tornando nossa indústria mais inovadora, eficiente, sustentável e integrada ao comércio internacional”.

Diretoria de Economia Sustentável: Um marco importante na ABDI

A criação da Diretoria de Economia Sustentável e Industrialização é um marco na trajetória da ABDI, conforme ressalta Perpétua: “Quando cheguei na ABDI, não existia nenhum setor que tratava especificamente desse tema de sustentabilidade na indústria. Sugeri aos demais membros da DIREX (Conselho Deliberativo da ABDI) a criação da Diretoria de Economia Sustentável e Industrialização, a qual tenho a honra de dirigir. A criação dessa Diretoria é um marco importante para a Agência, com foco na transição para uma Economia Verde no Brasil, alinhada às missões do CNDI, rumo a neoindustrialização e ao Plano de Transição Ecológica”.

Mulher acreana na liderança

Ao ser questionada sobre sua identidade como mulher acreana dirigindo um órgão de tal envergadura, Perpétua esclarece: “Eu não dirijo a agência, sou uma das diretoras e tenho a honra de ter sido nomeada pelo presidente Lula. Como amazônida, não posso estar num espaço de poder e decisões políticas sem ter o olhar social, buscando ajudar as pessoas que mais precisam. Nesse sentido, já conseguimos botar uma perna de atuação da ABDI no Acre. Estamos incentivando o desenvolvimento da indústria do café com as boas práticas de sustentabilidade, novas tecnologias, reaproveitamento de áreas degradadas, reflorestamento e cooperativismo. É um projeto com forte apelo social”.

Perspectivas de futuro e legado

Quanto ao futuro e legado na ABDI, Perpétua Almeida ressalta sua dedicação ao sucesso do governo do presidente Lula: “Estou focada em contribuir com o crescimento econômico e geração de emprego e renda. Foi o próprio presidente Lula quem declarou na ONU que não haverá crescimento econômico sem desenvolvimento sustentável. E não há desenvolvimento sustentável sem transição para uma economia verde. Tudo isso é muito desafiador, eu sei. Porém, se ficarmos nossa missão no tripé dos 3 Ps: Pessoas, Planeta e Prosperidade, esse será o nosso legado”.

Perpétua Almeida, filha do Acre, tem ajudado a transformar a ABDI em um catalisador de mudanças positivas na indústria brasileira, alinhando-a aos desafios da era digital e do desenvolvimento sustentável.