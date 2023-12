Gladson entrega presente para Marcio Bittar e brinca: “Quero dinheiro para mais pontes”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) presenteou o senador Marcio Bittar (União Brasil) durante a cerimônia de inauguração da Ponte Frei Paolino Baldassari na tarde de terça-feira (19), em Sena Madureira (AC). O presente consistia em uma maquete da ponte, cuja construção foi viabilizada por meio de uma emenda de R$ 36 milhões do senador Bittar.

Ao entregar o presente, o Chefe do Executivo destacou a contribuição do senador e relembrou diversas obras realizadas com as emendas por ele destinadas.

“Este gesto é uma demonstração do respeito e dedicação que tenho por toda a bancada federal. Aos três senadores da república, quero oferecer esta maquete da ponte que representa a sua cidade, Sena Madureira”, afirmou Gladson. Em tom descontraído, ele acrescentou: “Aproveito para fazer um pedido: quero mais recursos para a construção de outras pontes.”

Além disso, o governador também recebeu um presente semelhante das mãos do representante da empresa responsável pela construção da ponte.