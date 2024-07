Socorro Neri comenta resultado de pesquisa para o Senado e fala sobre disputa em 2026

A deputada federal Socorro Neri, do Progressistas, foi a entrevistada do Em Cena, podcast do ContilNet, da última segunda-feira (22).

Na entrevista, a parlamentar comentou a última pesquisa Delta, encomendada pelo portal ContilNet, que revelou que ela aparece em segundo lugar nas intenções de voto para o Senado Federal em 2026.

VEJA MAIS: Delta/ContilNet: Gladson e Socorro Neri lideram preferência dos eleitores de Rio Branco para o Senado

Neri declarou que o nome do governador Gladson Cameli está consolidado e é o favorito na disputa por uma das duas vagas. A parlamentar lembrou que quando teve o nome colocado nas pesquisas pela primeira vez, se surpreendeu:

“Eu nunca manifestei esse interesse a ninguém. E de fato nunca tive esse desejo. O meu foco no trabalho parlamentar que eu realizo é fazer o melhor mandato que eu der conta”.

Contudo, após ver as sucessivas pesquisas que a colocam entre as favoritas na disputa, Neri declarou que caso esse cenário permaneça o mesmo não só na capital, mas também no interior, ela não deverá fugir da responsabilidade:

“É sempre bom ser lembrada. Isso me deixa muito feliz. Para mim o melhor lugar é aquele onde a população me indicar em 2026, e que eu possa contribuir mais”.

Veja a entrevista na íntegra: