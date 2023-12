Mailza completa 47 anos de idade com elogios de Gladson e de colegas da classe política

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, completou neste domingo (10) 47 anos de vida, sendo homenageada não apenas pelo governador Gladson Cameli, mas também por colegas da classe política que reconheceram sua trajetória e contribuição.

Ex-senadora e atualmente vice-governador, Mailza recebeu uma mensagem carregada de elogios do governador Gladson Cameli, que destacou a importância dela no governo. Ele ressaltou não apenas sua função como vice-governadora, mas também sua atuação como mulher, mãe, gestora e guerreira, que diariamente contribui de forma discreta e fiel para bem-estar da população local.

“Ter você como vice-governadora representa admiração e principalmente confiança. Parabéns pelo seu dia! 💖💙”, expressou o governador, demonstrando o respeito e a parceria entre ambos.

Além dos elogios do chefe do executivo, colegas de Mailza na classe política também prestaram homenagens nas redes sociais. As mensagens ressaltaram não apenas a importância de Mailza Assis na administração estadual, mas também sua contribuição para o fortalecimento da representatividade feminina na política.

“Felicidades e sucesso sempre para a nossa querida vice-governadora @mailza.acre 👏👏👏”, escreveu a deputada federal Socorro Neri.