Na época da polêmica, Antonela afirmou que foi uma estratégia de jogo dar em cima do youtuber e que seu companheiro sabia. Os dois foram bastante criticados e um tempo depois, informaram que não estavam mais juntos. “Infelizmente, meu marido me deixou, não pelos fatos já que foi apenas um mal-entendido, mas pelo maltrato de todos vocês que fazem perfis falsos e não têm limites”, disse se referindo aos haters.

Durante a participação em Ilha Record, a ex-BBB não contou que era casada. Além dela tentar seduzir o hipnólogo, que tinha uma relação séria com Sammy Lee, se deitou com ele na mesma cama. O rumores de traição começaram a surgir depois que as gravações acabaram e quando o programa foi exibido, a mulher de Pyong também terminou com ele.

Porém, depois do episódio, Antonela Avellaneda reatou com Tati Fdez, que decidiu oficializar a união e pediu a mão da moça em casamento, no dia 19 de novembro, no intervalo do jogo de seu time do coração, o Boca Juniors. “Nossa, e depois o Boca voltou e a gente ganhou de dois a zero! Foi uma coisa que eu nunca imaginei, uma sensação única”, declarou ao UOL na ocasião.