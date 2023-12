Médica acreana é selecionada para participar da diretoria do American College of Surgeons

American College of Surgeons

Parabéns a doutora Fernanda Lage, médica cirurgiã pediátrica, que foi selecionada para participar da diretoria do American College of Surgeons (Colégio Americano do Cirurgiões), a maior associação de cirurgiões do mundo, como membro do Comitê de Relações Internacionais. O ACS tem como missão estimular a excelência, alto padrão de qualidade em tratamento, trazendo os melhores resultados aos pacientes.

Depois de ganhar um prêmio do ACS em 2018 em reconhecimento a qualidade de seu trabalho no Acre, e apresentar sua experiência no congresso em 2022, agora vai representar o colégio junto aos cirurgiões do mundo todo, levando o nome do Acre e da Amazônia para o cenário mundial.

Homenageada

Quem esteve em terras acreanas para ser homenageada na sessão solene em alusão aos 86 anos da Academia Acreana de Letras, realizada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no dia 23 de novembro, foi a cantora e compositora Nazaré Pereira. Nazaré recebeu a comenda José Potyguara, entregue pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), em reconhecimento ao trabalho na difusão da cultura popular brasileira através da música e outras manifestações. Ela t foi a Xapuri, sua terra natal, onde foi recepcionada no Instituto de Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac).

Durante a homenagem, , Nazaré Pereira cantou um de seus maiores sucessos: “Xapuri do Amazonas”. Durante a sua passagem pela cidade ela esteve celebrando a vida com algumas mulheres que são admiradoras de seu monumental trabalho musical.

Quem é Nazaré Pereira

Nascida em 1939 no município de Xapuri (AC), a cantora, compositora, dançarina e atriz acreana Nazaré Pereira perdeu o pai, seringueiro, aos quatro anos de idade e aos sete, mudou-se com a mãe e o padrasto para Belém do Pará, onde faria magistério, chegando a lecionar por dois anos. Mas a paixão pela arte falou mais alto e, no final da década de 60, Nazaré foi cursar teatro no Rio de Janeiro.

Nos anos 70, a então atriz e diretora teatral conseguiu uma bolsa de estudos em Nanci, na França, e de lá partiu para Paris, para fazer pós-graduação na Universidade de Sorbonne. A música entrou quase que por acaso e como um ganha-pão na vida de Nazaré, que conseguiu lançar seu primeiro compacto em 1978, depois de mostrar sua versão da música Cheiro de Carolina, de Luiz Gonzaga, para o dono de uma gravadora francesa.

Contando hoje com mais quarenta anos de carreira musical e quase duas dezenas de álbuns na bagagem, Nazaré Pereira já cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Chico César e o rei do baião Luiz Gonzaga, com quem, inclusive, compôs a música Acre Doce. (fonte site Rádio Senado).

Que honra!

Nosso querido Carlos Bernardo, o Cacá, com uma Moção de Aplausos, concedida pela Câmara Municipal de Paraty. Por indicação do vereador Lucas (PSB), e aprovada por todos os vereadores daquela casa legislativa, a honraria dirigida a Cacá, foi um merecido reconhecimento ao trabalho que ele, como Técnico da Emater-Rio, tem desenvolvido com homens e mulheres da zona rural carioca, no implemento de atividades da agricultura familiar.

Por aqui, Cacá foi membro atuante de equipes do primeiro escalão dos governos da Frente Popular, chegando a atuar, inclusive, como Chefe da Casa Civil.

Encontro de Poetas

Nesta sexta-feira, às 19 horas, tem Encontro de Poetas, no Café com Poesia. Os escritores e escritoras locais: Jorge Carlos, Eliana Castela, Quilrio Farias, Alessandro Gondim, Kelvin Ilith, Ivanilson Souza, Neiva Nara, THS e Roberta Marisa irão expor seus livros e declamar poesias para os amantes das rimas.

O Café com Poesia é um espaço cultural criado na varanda da casa do também poeta César Félix para difundir a arte das palavras na cidade. O ambiente está localizado na Rua Edmundo Pinto, Nº 140, no conjunto Bela Vista. Entrada: 10 reais.

Daqui onde estou dá pra ver o Brasil

O documentário “Daqui onde estou dá para ver o Brasil”, que conta a história dos 20 anos do Centro de Antropologia do Teatro e Antropofagia do Cinema (Catac), será apresentado neste sábado, 02, a partir das 18 horas, no Vivarte, na Rua Tapajós 508, em Rio Branco. O documentário já foi exibido no Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Curitiba.

O filme é uma produção independente, com direção de Flávio Kactuz e roteiro de Isis Farias, narra uma experiência bem-sucedida de formação de jovens e adultos, através do teatro e cinema, no Acre, extremo oeste da Amazônia brasileira, em uma região que sofreu um processo violento de colonização, de devastação de sua floresta e extermínio de povos originários. Neste sentido o filme pretende questionar o quanto compreendemos como identidade e diversidade brasileira, reunindo vozes expressivas do Acre, em diálogo frutífero com historiadores, jornalistas e artistas de outras regiões do Brasil. Entrada gratuita.

Conferência Municipal de Cultura de Rio Branco

Acontece hoje, 1º , às 19 horas, no Cine Teatro Recreio e amanhã, 2, no Ifac, a 5ª Conferência Municipal de Cultura de Rio Branco. A conferência emerge como um evento crucial para fortalecer os alicerces culturais de nossa comunidade.

Mais do que um encontro, é um espaço de diálogo onde as vozes artísticas e culturais se entrelaçam, construindo uma teia que reflete a diversidade e riqueza de nossa identidade. Ao promover debates e reflexões, a conferência se torna a plataforma ideal para traçar estratégias e políticas que impulsionam o desenvolvimento cultural local. Sua importância transcende o âmbito artístico, alcançando a esfera social e econômica, moldando o futuro cultural de nossa cidade. Participar e contribuir para a Conferência Municipal de Cultura é investir na construção de um legado cultural duradouro para as gerações vindouras.

Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino

Neste 29 de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) recebeu a visita de palestinos, familiares de palestinos e apoiadores da causa palestina, em um ato de solidariedade que reafirma o compromisso com a busca por justiça e paz na região. “Somos a favor da paz e a paz é incompatível com assassinatos, com genocídios” disse deputado Edvaldo Magalhães em seu discurso.

O Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1977, marca um momento crucial na história, 30 anos após a divisão do território palestino para a criação do Estado de Israel. Esta data simboliza a necessidade contínua de apoio internacional à luta do povo palestino por seus direitos, incluindo o direito à autodeterminação e a criação de um Estado independente.

A presença dos palestinos e seus apoiadores na Aleac destaca a importância de manter viva a conscientização sobre a situação na região e promover o diálogo construtivo para alcançar uma solução justa e duradoura para o conflito. A troca de experiências e perspectivas contribui para a construção de pontes de entendimento e solidariedade entre as comunidades.

Que este Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino sirva como um lembrete de nossa responsabilidade coletiva em buscar um mundo onde todas as nações e povos possam viver em paz e prosperidade.

Férias

O casal Alan Dantas e Carlos Alves escolheu Maceió como o cenário perfeito para recarregar as energias durante as férias. Entre passeios pelas praias paradisíacas e experiências gastronômicas inesquecíveis, a dupla aproveitou cada momento sob o sol alagoano. Que esses dias sejam o prelúdio de muitas aventuras e momentos especiais juntos!

Vivas para Walnísia

No último dia 28 de novembro, foi celebrado com alegria e afeto o aniversário de uma pessoa muito especial: nossa querida amiga Walnísia. A data foi marcada por carinho e momentos inesquecíveis ao lado de familiares e amigos. A data foi comemorada do jeito que ela mais gosta ao lado de parentes e amigos, transformando nesse dia especial em um verdadeiro festival de amor e felicidade.

Walnísia, com sua alegria contagiante e generosidade, cativa a todos ao seu redor, e esta celebração foi uma merecida homenagem à pessoa incrível que é. Que este novo ciclo que se inicia seja repleto de realizações, conquistas e momentos felizes. Na foto com sua neta Flora, seu mais precioso presente.

Parabéns, Nena Mubarac

No último dia 28 de novembro, Nena Mubarac comemorou mais um ano de vida. Atualmente residindo na bela cidade de Santos (SP), Nena celebrou seu aniversário em um ambiente familiar. Amigos e familiares se reuniram para brindar à vida dessa pessoa tão especial, compartilhando histórias, risadas e desejos de felicidades infinitas. Que este novo ciclo que se inicia seja repleto de conquistas, aprendizados e, é claro, muitos momentos de felicidade. Que a vida continue a sorrir para você, assim como você sorri para o mundo. Feliz aniversário!