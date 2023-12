Motoboy fica em estado gravíssimo após sofrer acidente na rodovia AC-40

Um grave acidente na rodovia AC-40, que conecta os municípios de Rio Branco e Senador Guiomard, deixou na manhã desta quarta-feira (20) um motoboy em estado gravíssimo. O incidente ocorreu no segundo distrito da capital acreana e envolveu um caminhão tipo caçamba carregado de areia e a motocicleta conduzida por Josafá Gabriel Correia de Lima, de 19 anos.

De acordo com informações obtidas no local, o caminhão, de cor preta, realizou uma conversão à esquerda nas proximidades de uma sorveteria, enquanto seguia no sentido Quinari. No mesmo momento, Josafá transitava no sentido oposto, em direção a Rio Branco, resultando em uma colisão frontal.

O impacto da colisão foi tão severo que Josafá foi lançado vários metros ao solo, perdendo a consciência imediatamente. Seu irmão, Marcos, que seguia logo atrás e testemunhou o acidente, entrou em desespero e prontamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico, que estava nas proximidades, prestou os primeiros atendimentos.

Dada a gravidade dos ferimentos de Josafá, foi necessária a intervenção da viatura de suporte avançado, que transportava uma equipe médica. Ao chegar ao local, os profissionais de saúde constataram a gravidade do estado do motoboy. Após estabilização, Josafá foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb)de Rio Branco com Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave, apresentando intensa hemorragia bucal e várias escoriações pelo corpo. A equipe médica optou pela entubação para assegurar a permeabilidade respiratória, e o paciente foi entregue à equipe de trauma do pronto-socorro para exames mais detalhados.

A Polícia Militar, por meio do policiamento de trânsito (BPTRAN), foi acionada e enviou militares ao local do acidente. Depoimentos foram colhidos, testemunhas ouvidas e o motorista da caçamba, que permaneceu no local, prestou todas as informações necessárias às autoridades.